Тренер Слуцкий заявил о нежелании работать в РПЛ

Специалист, в настоящее время работающий с китайским клубом «Шанхай Шеньхуа», указал, что возвращение в российский чемпионат для него схож с переходом из восьмого класса школы в шестой.

«При том, что ты в восьмом классе был успешен. Мне это показалось не совсем интересным на данный момент», - сказал Слуцкий.

Он также добавил, что в текущих условиях работать предстоит «с людьми ниже уровнем, что ты должен требовать».

Ранее Слуцкий заявил, что не намерен работать в сборной Китая, сообщает RT.

