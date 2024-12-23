Тренер Слуцкий заявил о нежелании работать в РПЛ
Найти в себе мотивацию для работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) сейчас очень сложно. Об этом в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна заявил футбольный тренер Леонид Слуцкий.
Специалист, в настоящее время работающий с китайским клубом «Шанхай Шеньхуа», указал, что возвращение в российский чемпионат для него схож с переходом из восьмого класса школы в шестой.
«При том, что ты в восьмом классе был успешен. Мне это показалось не совсем интересным на данный момент», - сказал Слуцкий.
Он также добавил, что в текущих условиях работать предстоит «с людьми ниже уровнем, что ты должен требовать».
Ранее Слуцкий заявил, что не намерен работать в сборной Китая, сообщает RT.
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