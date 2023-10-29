«Сочи» дважды не реализовал пенальти в матче с «Пари НН»

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0. В составе хозяев на 38-й минуте отличился Николай Калинский.

«Сочи» дважды не смогло поразить ворота с пенальти. На 62-й минуте неудачу потерпел Ваня Дркушич, а в дополнительное время 11-метровый не забил Кристиан Нобоа.

После поражения «Сочи» занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» набрал 20 очков и разместился на шестом месте.

На прошлой неделе футболисты московского Спартака» одержали победу над «Пари НН» со счетом 2:0 в матче 12-го тура РПЛ, напоминает «Радиоточка НСН».

