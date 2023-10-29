«Сочи» дважды не реализовал пенальти в матче с «Пари НН»
Футболисты «Сочи» не смогли реализовать два пенальти и уступили «Нижнему Новгороду» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0. В составе хозяев на 38-й минуте отличился Николай Калинский.
«Сочи» дважды не смогло поразить ворота с пенальти. На 62-й минуте неудачу потерпел Ваня Дркушич, а в дополнительное время 11-метровый не забил Кристиан Нобоа.
После поражения «Сочи» занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» набрал 20 очков и разместился на шестом месте.
На прошлой неделе футболисты московского Спартака» одержали победу над «Пари НН» со счетом 2:0 в матче 12-го тура РПЛ, напоминает «Радиоточка НСН».
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