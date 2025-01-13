В Израиле допустили проведение товарищеского матча со сборной России по футболу
В Израиле допустили проведение товарищеского матча со сборной России по футболу. Об этом заявил генеральный секретарь Израильской ассоциации футбола Нив Гольдштейн, передает Sport24.
Он отметил, что Россия не отправляла официальный запрос на игру, но подчеркнул, что предложения от всех футбольных федераций важны и будут рассматриваться в обязательном порядке.
Ранее стало известно, что сборные России и Белоруссии по футболу могут провести товарищеский матч в июне. Об этом рассказал первый зампредседателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич, передает РИА Новости. По его словам, федерация направила Российскому футбольному союзу предложение о проведении игры.
До этого президент РФС Александр Дюков заявлял, что в первой половине 2025 года национальная футбольная сборная сыграет с соперниками из Европы, передает «Радиоточка НСН».
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