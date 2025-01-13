В Израиле допустили проведение товарищеского матча со сборной России по футболу

Ранее стало известно, что сборные России и Белоруссии по футболу могут провести товарищеский матч в июне. Об этом рассказал первый зампредседателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич, передает РИА Новости. По его словам, федерация направила Российскому футбольному союзу предложение о проведении игры.

До этого президент РФС Александр Дюков заявлял, что в первой половине 2025 года национальная футбольная сборная сыграет с соперниками из Европы, передает «Радиоточка НСН».

