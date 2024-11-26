«Рваный и в крови»: Карпин объяснил, как сборная РФ не пропустила голов за год

Сборная России сумела отыграть все товарищеские матчи текущего года «на ноль» благодаря усилиям всех футболистов. Так оценил достижения национальной команды в комментарии изданию «Спорт-Экспресс» главный тренер Валерий Карпин.

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При этом он признал, что соперники были далеко не первого порядка, поэтому не ставили сверхзадач перед сборной РФ. Как выразился наставник команды, «когда до защитников мяч доходит «рваный и в крови», а иногда вообще не доходит, это заслуга всей команды».

По словам Карпина, в последних играх такое нередко происходило. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2024 году сборная РФ сыграла пять матчей, в которых забила 26 голов и не пропустила ни одного. Команды Сербии, Белоруссии и Сирии были обыграны с одинаковым счетом 4:0, Вьетнама -3:0, Бруней был повержен с максимальным в истории сборной РФ счетом 11:0.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СборнаяФутболВалерий Карпин

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