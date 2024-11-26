«Рваный и в крови»: Карпин объяснил, как сборная РФ не пропустила голов за год
Сборная России сумела отыграть все товарищеские матчи текущего года «на ноль» благодаря усилиям всех футболистов. Так оценил достижения национальной команды в комментарии изданию «Спорт-Экспресс» главный тренер Валерий Карпин.
При этом он признал, что соперники были далеко не первого порядка, поэтому не ставили сверхзадач перед сборной РФ. Как выразился наставник команды, «когда до защитников мяч доходит «рваный и в крови», а иногда вообще не доходит, это заслуга всей команды».
По словам Карпина, в последних играх такое нередко происходило. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2024 году сборная РФ сыграла пять матчей, в которых забила 26 голов и не пропустила ни одного. Команды Сербии, Белоруссии и Сирии были обыграны с одинаковым счетом 4:0, Вьетнама -3:0, Бруней был повержен с максимальным в истории сборной РФ счетом 11:0.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru