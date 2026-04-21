В Италии начали налоговое расследование против гонщиков «Формулы-1»

Налоговые органы в Италии начали расследование против гонщиков и команд чемпионата мира по гонкам в классе машин «Формула-1». Об этом сообщает портал RacingNews365.

Спортсменов и объединения заподозрили в невыплате налогов с доходов после выступлений на соревнованиях на территории Италии. Специалисты проверят соблюдение законодательства за предыдущие годы, от гонщиков уже потребовали подать налоговые декларации за минувший сезон, пишет RT.

Проверку начали из-за непоследовательного применения закона, обязывающего иностранных спортсменов-участников соревнований в Италии платить налог с полученных в стране доходов. Если сумма неуплаченных налогов более 50 тысяч евро, это может быть квалифицировано как уголовное преступление, за которое грозит крупный штраф.

Ранее стало известно, что чемпионат «Формула-1» может быть сокращен из-за ситуации на Ближнем Востоке.

