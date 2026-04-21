«Ленфильм» планирует снять кино о событиях в курском приграничье
Кинокомпания «Ленфильм» в перспективе планирует снять документальный фильм об освобождении приграничных территорий Курской области. Об этом заявил глава региона Александр Хинштейн.
Губернатор обсудил этот вопрос на встрече с генеральным директором компании Надеждой Андрющенко. По словам Хинштейна, правительство Курской области готово всецело помогать «Ленфильму».
«Мы должны сохранить доподлинную хронологию событий тех дней, память о героях, отдавших жизнь и выгнавших врага с нашей земли, мирных жителях», - написал губернатор на платформе Мах.
Кроме того, Хинштейн рассказал, что «Ленфильм» сформировал 18 учебных программ для желающих связать свою жизнь с кино. Компания предложила интегрировать в Курской области проект по обучению детей, например, запускать киносмены в детских лагерях.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о планах возродить «Ленфильм» и вернуть студию в число лидеров отечественной киноиндустрии.
- «Ленфильм» планирует снять кино о событиях в курском приграничье
