В Италии 11 июня начнется Евро-2020
Чемпионат Европы по футболу стартует в Риме в пятницу 11 июня, турнир открывает матч между сборными Турции и Италии. Об этом сообщает «Интерфакс».
Встреча двух членов группы А пройдет на стадионе "Олимпико" в 22:00 по московскому времени. Открытие предваряет виртуальное шоу с участием нидерландского диджея Мартина Гаррикса и музыкантов из ирландской группы U2 Боно и Эджа. Выступление должно заменить живой концерт на стадионе.
Евро-2020 был отложен на год из-за пандемии коронавируса. Дублин и Бильбао отказались становиться принимающей стороной, поэтому две встречи пройдут в Санкт-Петербурге и Севилье.
Отмечается, что такое большое число городов организуют матчи турнира впервые. Такое решение было принято в связи с 60-летним юбилеем первого чемпионата Европы, который состоялся в 1960 году.
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