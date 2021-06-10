Глава ФК ВГИК: Россия на ЕВРО-2020 либо порепетирует, либо сыграет гениально
Руководитель ФК ВГИК Андрей Ли специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня Чемпионата Европы по футболу 2020.
Сборная России должна знать свое место, сказал главный тренер команды Станислав Черчесов.
«Нужно быть объективными: кто кроме таких команд, как сборная Франции, Германии и некоторых других может ставить перед собой большие цели? Мы должны знать своё место»-, отметил Черчесов.
Андрей Ли: «В любом случае выступление сборной России на этом чемпионате Европы будет либо закономерным результатом гениальной тренерской работы, либо генеральной репетицией перед отборочным этапом на чемпионат мира в Катаре», - сказал он.
В полиции Копенгагена заявили, что вздохнули с облегчением после того, как российских болельщиков не пустили в Данию.
«Российские болельщики… Они, наверное, не смогут посетить матч Дания — Россия, запланированный на 21 июня. Можно вздохнуть с облегчением. Опыт показывает, что у российских фанатов часто бывало желание поспособствовать беспорядкам и дракам», - пояснили в полиции. При этом в Дании ждут до 10 тысяч болельщиков из Финляндии.
Андрей Ли: «Остается лишь догадываться, за кого в этом матче будут болеть финские любители футбола», - задался вопросом собеседник НСН.
Бывший капитан сборной России Роман Широков предупредил, что сборная Финляндии не такая слабая, как может показаться.
Между тем финская делегация провела серьёзную подготовку перед прибытием в Санкт-Петербург на матчи групповой стадии Чемпионата Европы. Финны отправили в Россию целый автобус с полезными вещами, в числе которых оказались гитары, игровые приставки и кофеварки.
Андрей Ли: «Цитируя классика «а ведь могли бы и дома сидеть»», - пошутил Ли.
Путин и Зеленский разошлись в оценке формы сборной Украины по футболу.
Президент России Владимир Путин заявил, что дизайн новой формы сборной Украины по футболу его не удивил и «здесь нет никакой новизны». С своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что форма, в которой сборная выступит на Евро, "точно особенная и умеет шокировать".
Андрей Ли: «Ну что тут сказать? Совершенно очевидно, что спорт вне политики», - подчеркнул руководитель ФК ВГИК.
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