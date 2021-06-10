Глава ФК ВГИК: Россия на ЕВРО-2020 либо порепетирует, либо сыграет гениально

Президент России Владимир Путин заявил, что дизайн новой формы сборной Украины по футболу его не удивил и «здесь нет никакой новизны». С своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что форма, в которой сборная выступит на Евро, "точно особенная и умеет шокировать".

Между тем финская делегация провела серьёзную подготовку перед прибытием в Санкт-Петербург на матчи групповой стадии Чемпионата Европы. Финны отправили в Россию целый автобус с полезными вещами, в числе которых оказались гитары, игровые приставки и кофеварки.

Андрей Ли : «Остается лишь догадываться, за кого в этом матче будут болеть финские любители футбола», - задался вопросом собеседник НСН.

«Российские болельщики… Они, наверное, не смогут посетить матч Дания — Россия, запланированный на 21 июня. Можно вздохнуть с облегчением. Опыт показывает, что у российских фанатов часто бывало желание поспособствовать беспорядкам и дракам», - пояснили в полиции. При этом в Дании ждут до 10 тысяч болельщиков из Финляндии.

Андрей Ли : «В любом случае выступление сборной России на этом чемпионате Европы будет либо закономерным результатом гениальной тренерской работы, либо генеральной репетицией перед отборочным этапом на чемпионат мира в Катаре», - сказал он.

«Нужно быть объективными: кто кроме таких команд, как сборная Франции, Германии и некоторых других может ставить перед собой большие цели? Мы должны знать своё место»-, отметил Черчесов.

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