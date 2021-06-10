Глава ФК ВГИК: Россия на ЕВРО-2020 либо порепетирует, либо сыграет гениально

Руководитель ФК ВГИК Андрей Ли специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня Чемпионата Европы по футболу 2020.

1

Сборная России должна знать свое место, сказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Нужно быть объективными: кто кроме таких команд, как сборная Франции, Германии и некоторых других может ставить перед собой большие цели? Мы должны знать своё место»-, отметил Черчесов.

Андрей Ли: «В любом случае выступление сборной России на этом чемпионате Европы будет либо закономерным результатом гениальной тренерской работы, либо генеральной репетицией перед отборочным этапом на чемпионат мира в Катаре», - сказал он.

2

В полиции Копенгагена заявили, что вздохнули с облегчением после того, как российских болельщиков не пустили в Данию.

«Российские болельщики… Они, наверное, не смогут посетить матч Дания — Россия, запланированный на 21 июня. Можно вздохнуть с облегчением. Опыт показывает, что у российских фанатов часто бывало желание поспособствовать беспорядкам и дракам», - пояснили в полиции. При этом в Дании ждут до 10 тысяч болельщиков из Финляндии.

Андрей Ли: «Остается лишь догадываться, за кого в этом матче будут болеть финские любители футбола», - задался вопросом собеседник НСН.

3

Бывший капитан сборной России Роман Широков предупредил, что сборная Финляндии не такая слабая, как может показаться.

Между тем финская делегация провела серьёзную подготовку перед прибытием в Санкт-Петербург на матчи групповой стадии Чемпионата Европы. Финны отправили в Россию целый автобус с полезными вещами, в числе которых оказались гитары, игровые приставки и кофеварки.

Андрей Ли: «Цитируя классика «а ведь могли бы и дома сидеть»», - пошутил Ли. 

4

Путин и Зеленский разошлись в оценке формы сборной Украины по футболу.

Президент России Владимир Путин заявил, что дизайн новой формы сборной Украины по футболу его не удивил и «здесь нет никакой новизны». С своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что форма, в которой сборная выступит на Евро, "точно особенная и умеет шокировать". 

Андрей Ли: «Ну что тут сказать? Совершенно очевидно, что спорт вне политики», - подчеркнул руководитель ФК ВГИК.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: Андрей Ли
ТЕГИ:Чемпионат Европы 2020Владимир ЗеленскийВладимир Путин
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