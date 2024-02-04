В «Интер Майами» объяснили невыход Месси на поле в Гонконге риском травмы

Мартино попросил прощения у фанатов. По его словам, риск для Месси был слишком высоким.

Главный тренер уточнил, что у футболиста воспаление подколенных сухожилий. Состояние нападающего не меняется уже много дней, сказал Мартино.

Товарищеский матч между «Интер Майами» и Hong Kong XI состоялся 4 февраля. Американская команда победила со счетом 4:1. Как сообщают местные СМИ, многие болельщики были расстроены отсутствием Месси на поле, передает «Радиоточка НСН».

