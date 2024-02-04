В «Интер Майами» объяснили невыход Месси на поле в Гонконге риском травмы
Аргентинский нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси не участвовал в товарищеском матче в Гонконге из-за риска получить травму. Об этом на пресс-конференции после игры заявил главный тренер команды Херардо Мартино, пишет газета South China Morning Post.
Мартино попросил прощения у фанатов. По его словам, риск для Месси был слишком высоким.
Главный тренер уточнил, что у футболиста воспаление подколенных сухожилий. Состояние нападающего не меняется уже много дней, сказал Мартино.
Товарищеский матч между «Интер Майами» и Hong Kong XI состоялся 4 февраля. Американская команда победила со счетом 4:1. Как сообщают местные СМИ, многие болельщики были расстроены отсутствием Месси на поле, передает «Радиоточка НСН».
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