В Госдуме заявили о праве оспорить выход Польши в финал отбора ЧМ-2022

В Госдуме прокомментировали решение ФИФА об автоматическом выходе сборной Польши по футболу в финал отбора на чемпионат мира 2022 года, сообщает «РЕН ТВ».

ФИФА: Польша в финале стыковых матчей ЧМ-2022

Как сообщил депутат Дмитрий Свищев, «решение ФИФА ничего общего с законом не имеет». По словам парламентария, 8 марта РФС подал жалобу на исключение в Спортивный арбитражный суд.

«На мой взгляд, они поторопились. Данное решение является эмоциональным и неоправданным», – заявил депутат.

Он не исключил, что такое решение было принято под давлением спонсоров.

Напомним, международная федерация футбола распространила сообщение о том, что сборная Польши по футболу сыграет в финале стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира в Катаре.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортФутболГосдума
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