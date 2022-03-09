В Госдуме заявили о праве оспорить выход Польши в финал отбора ЧМ-2022

Как сообщил депутат Дмитрий Свищев, «решение ФИФА ничего общего с законом не имеет». По словам парламентария, 8 марта РФС подал жалобу на исключение в Спортивный арбитражный суд.

«На мой взгляд, они поторопились. Данное решение является эмоциональным и неоправданным», – заявил депутат.

Он не исключил, что такое решение было принято под давлением спонсоров.

Напомним, международная федерация футбола распространила сообщение о том, что сборная Польши по футболу сыграет в финале стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира в Катаре.

