ФИФА: Польша в финале стыковых матчей ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) распространила сообщение о том, что сборная Польши по футболу сыграет в финале стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира в Катаре.
Это связано с решением от 28 февраля отстранить все российские команды от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА. Польша проведет встречу с победителем матча между командами Швеции и Чехии.
Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин отреагировал на отстранение своей команды от отборных матчей ЧМ-2022.
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