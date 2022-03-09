ФИФА: Польша в финале стыковых матчей ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) распространила сообщение о том, что сборная Польши по футболу сыграет в финале стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира в Катаре.

Карпин отреагировал на отстранение сборной РФ от отборных матчей ЧМ

Это связано с решением от 28 февраля отстранить все российские команды от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА. Польша проведет встречу с победителем матча между командами Швеции и Чехии.

Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин отреагировал на отстранение своей команды от отборных матчей ЧМ-2022.

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ФОТО: pixabay.com
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