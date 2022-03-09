ФИФА: Польша в финале стыковых матчей ЧМ-2022

Это связано с решением от 28 февраля отстранить все российские команды от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА. Польша проведет встречу с победителем матча между командами Швеции и Чехии.

Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин отреагировал на отстранение своей команды от отборных матчей ЧМ-2022.

