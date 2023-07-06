В Госдуме предложили запретить сменившим сборную спортсменам возвращать гражданство РФ
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что спортсмены, которые сменили сборную, не должны иметь возможность вернуть спортивное гражданство России, сообщает «Матч ТВ».
По её словам, ранее спортсмены меняли страну «из‑за высокой конкуренции в их виде спорта», теперь же они это делают потому, что их не устраивает страна.
«Нужно жёстко высказываться о спортсменах, которые в нынешней ситуации вокруг нашей страны меняют гражданство, а потом считают, что через какое‑то время могут снова вернуть себе российское», — подчеркнула Журова.
Она добавила, обсудит с депутатами введение запрета на возвращение российского гражданства таким спортсменам.
Ранее Федерация фигурного катания России одобрила переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru