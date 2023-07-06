В Госдуме предложили запретить сменившим сборную спортсменам возвращать гражданство РФ

По её словам, ранее спортсмены меняли страну «из‑за высокой конкуренции в их виде спорта», теперь же они это делают потому, что их не устраивает страна.

«Нужно жёстко высказываться о спортсменах, которые в нынешней ситуации вокруг нашей страны меняют гражданство, а потом считают, что через какое‑то время могут снова вернуть себе российское», — подчеркнула Журова.

Она добавила, обсудит с депутатами введение запрета на возвращение российского гражданства таким спортсменам.

Ранее Федерация фигурного катания России одобрила переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».