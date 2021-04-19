В Госдуме опасаются, что США навяжут трансгендерные принципы в спорте

Соединенные Штаты Америки могут навязать олимпийскому движению новые принципы формирования спортивных команд по половой и расовой принадлежности, в том числе, с учетом различных перверсий. Такое развитие событий допустила на пресс-конференции НСН депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светла Журова.

«Американцы уже разрешили мужчинам выступать в женском формате соревнований, если таковые себя считают женщинами. Это ещё один вызов, который нам в ближайшее время будет предложен. Они уже фильмы снимают, где должно быть представлено всё – от половой принадлежности и самоидентификации до расового разнообразия. Возможно США скоро начнут свою команду формировать по этому принципу и обяжут делать это всех. Это тоже одна из возможных трансформаций спортивного мира хотя абсолютно неправильная», - отметила Журова.

Ранее в пресс-центре НСН она предупредила об опасности кибеспорта для международного олимпийского движения.

