В Госдуме опасаются, что США навяжут трансгендерные принципы в спорте
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Журова заявила в пресс-центре НСН о новом вызове для олимпийского движения.
Соединенные Штаты Америки могут навязать олимпийскому движению новые принципы формирования спортивных команд по половой и расовой принадлежности, в том числе, с учетом различных перверсий. Такое развитие событий допустила на пресс-конференции НСН депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светла Журова.
«Американцы уже разрешили мужчинам выступать в женском формате соревнований, если таковые себя считают женщинами. Это ещё один вызов, который нам в ближайшее время будет предложен. Они уже фильмы снимают, где должно быть представлено всё – от половой принадлежности и самоидентификации до расового разнообразия. Возможно США скоро начнут свою команду формировать по этому принципу и обяжут делать это всех. Это тоже одна из возможных трансформаций спортивного мира хотя абсолютно неправильная», - отметила Журова.
Ранее в пресс-центре НСН она предупредила об опасности кибеспорта для международного олимпийского движения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 589 / сут.
Умерли
106 тыс.+346 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 818 / сут.
- ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за пандемии коронавируса
- Песков исключил контакты Путина и Байдена на саммите по климату
- Журова допускает, что Олимпиады будут проходить без зрителей на трибунах
- Эффективность «Спутник V» превысила 97%
- Глава дипломатии ЕС назвал число российских военных на границах с Украиной
- В Госдуме опасаются, что США навяжут трансгендерные принципы в спорте
- Боррель: Евросоюз не готовит новых антироссийских санкций
- Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате
- В Госдуме допустили платные телетрансляции для зрителей с Олимпиады в Токио
- Cамолёты США и Норвегии были перехвачены над Баренцевым морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru