Журова предупредила об угрозе киберспорта для олимпийского движения
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы поделилась в пресс-центре НСН опасениями по поводу экспансии онлайн-спорта.
Киберспорт представляет серьёзную опасность для международных соревнований, включая олимпийские игры. Об этом предупредила в пресс-центре НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Букмекерам, в общем-то, всё равно, соревнуются где-то живые спортсмены или участники, которые играют в компьютерную игру. Ставки будут те же. Как бы мы тут не получили такую ситуацию, когда не будет иметь значения – есть люди или нет. Как говорят сами букмекеры, в киберспорте можно играть круглые сутки, в то время как в офлайн соревнованиях много дополнительных входящих – условия, отмены. А тут - посадил людей, они круглые сутки играют, а ставки идут. Это реально очень большая угроза», - подчеркнула Журова.
В свою очередь президент Федерации лёгкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов отметил на пресс-конференции НСН, что киберспорт может стать реальным конкурентом международным соревнованиям в плане бюджета. В связи с этим президент Международного олимпийского комитета призвал международные спортивные федерации осторожно относиться к подписанию договор с киберспортом, который фактически уже вытягивает бюджеты от офлайн соревнований.
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