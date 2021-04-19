Журова предупредила об угрозе киберспорта для олимпийского движения

Киберспорт представляет серьёзную опасность для международных соревнований, включая олимпийские игры. Об этом предупредила в пресс-центре НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Букмекерам, в общем-то, всё равно, соревнуются где-то живые спортсмены или участники, которые играют в компьютерную игру. Ставки будут те же. Как бы мы тут не получили такую ситуацию, когда не будет иметь значения – есть люди или нет. Как говорят сами букмекеры, в киберспорте можно играть круглые сутки, в то время как в офлайн соревнованиях много дополнительных входящих – условия, отмены. А тут - посадил людей, они круглые сутки играют, а ставки идут. Это реально очень большая угроза», - подчеркнула Журова.

В свою очередь президент Федерации лёгкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов отметил на пресс-конференции НСН, что киберспорт может стать реальным конкурентом международным соревнованиям в плане бюджета. В связи с этим президент Международного олимпийского комитета призвал международные спортивные федерации осторожно относиться к подписанию договор с киберспортом, который фактически уже вытягивает бюджеты от офлайн соревнований.

