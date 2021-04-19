В Госдуме допустили платные телетрансляции для зрителей с Олимпиады в Токио
Организаторы Олимпиады в Токио могут попытаться компенсировать свои потери от отсутствия болельщиков на соревнованиях повышением цен на телевизионные трансляции, что повлечёт появление платного контента для болельщиков. Этого не исключила на пресс-конференции НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Если организаторы игр решатся поднять цены на телетрансляции, это побудит страны начать продавать право просмотра. Хочешь посмотреть Олимпиаду не в общем доступе – заплати за такую возможность. Расценки могут быть сопоставимы с билетами, как если бы болельщики поехали в Японию и смотрели соревнования живьём. Пока это только как вариант, но кто знает, может так и будет в итоге», - отметила Журова.
Олимпиада в Токио из-за пандемии коронавируса перенесена с пошлого года на нынешний. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Организаторы окончательно решили проводить соревнования без иностранных болельщиков.
Ранее Журова в пресс-центре НСН допустила, что США могут организовать военные провокации к открытию зимней Олимпиады в Пекине 2022 года.
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