В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста
Украинский баскетболист Владимир Ермаков умер после нападения на улице в Дюссельдорфе. Об этом сообщила в соцсетях Федерация баскетбола Киева.
Как отметили в ассоциации, в минувшую субботу двое неизвестных с ножами напали на спортсменов, которые прибыли на соревнования.
«Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они украинцы», — сообщили в федерации.
Врачи не смогли спасти 17-летнего Ермакова. Его партнер по команде Артем Козаченко находится в реанимации в критическом состоянии. Полиция расследует инцидент.
Ранее стало известно, что чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь погиб в зоне специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».
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