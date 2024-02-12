В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста

Украинский баскетболист Владимир Ермаков умер после нападения на улице в Дюссельдорфе. Об этом сообщила в соцсетях Федерация баскетбола Киева.

Украинский «Шахтер» подтвердил побег своего футболиста в Россию

Как отметили в ассоциации, в минувшую субботу двое неизвестных с ножами напали на спортсменов, которые прибыли на соревнования.

«Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они украинцы», — сообщили в федерации.

Врачи не смогли спасти 17-летнего Ермакова. Его партнер по команде Артем Козаченко находится в реанимации в критическом состоянии. Полиция расследует инцидент.

Ранее стало известно, что чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь погиб в зоне специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:УбийствоСпортсменыГерманияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры