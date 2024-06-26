«Лапту показывать?»: Тарасова назвала глупостью отказ от трансляций Евро-2024
Россия должна транслировать международные соревнования по футболу, чтобы команды понимали, как надо играть, отметила в эфире НСН Татьяна Тарасова.
Российским телеканалам необходимо транслировать международные соревнования по футболу, в том числе чемпионат Европы, если страна хочет и дальше развивать этот вид спорта, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с НСН.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что считает предательством трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу в России и чемпионата мира по хоккею. Сам он отметил в интервью агентству Regnum, что не смотрит никакие международные соревнования. Тарасова не согласилась с Фетисовым.
«Это глупость какая-то. Посмотреть-то хочется людям... Не понимаю, почему мы не должны смотреть, как другие играют, если сами не можем. Если мы развиваем этот вид спорта, мы должны смотреть. Как же не транслировать то, что происходит в мире? А что показывать? Как мы в лапту играем? (русская народная командная игра с мячом и битой – ред. НСН). Это идиотизм. Нам нужно смотреть футбол, чтобы понимать, как делают другие. Не нужно ничего запрещать», – сказала Тарасова.
Она также выразила надежду, что в будущем все санкции с России будут сняты, и спортсмены снова смогут участвовать в соревнованиях.
«Мы надеемся, что все санкции будут сняты, и мы опять, как и прежде, будем участвовать и выигрывать», – добавила собеседница НСН.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.
Трансляции Евро-2024 поделили «Матч ТВ» и Okko. Причем некоторые встречи будут доступны только по подписке – впервые в истории отечественного ТВ. Кроме того, Евро не будут транслировать ни «Первый канал», ни холдинг ВГТРК, которые в прошлом уделяли внимание чемпионату Европы, передает «Радиоточка НСН».
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