В Германии после нападения умер второй украинский баскетболист

Козаченко получил ножевые ранения. Его госпитализировали в реанимацию в критическом состоянии. Врачи боролись за жизнь спортсмена, но не смогли его спасти.

Нападение произошло вечером 11 февраля. 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения набросился с ножом на Козаченко и еще одного украинского баскетболиста - Владимира Ермакова.

О смерти 17-летнего Ермакова стало известно 12 февраля, напоминает «Радиоточка НСН».

