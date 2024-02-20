В Германии после нападения умер второй украинский баскетболист
Выступавший за «Джайнтс Дюссельдорф» украинский баскетболист Артем Козаченко скончался в больнице после нападения в Оберхаузене. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Козаченко получил ножевые ранения. Его госпитализировали в реанимацию в критическом состоянии. Врачи боролись за жизнь спортсмена, но не смогли его спасти.
Нападение произошло вечером 11 февраля. 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения набросился с ножом на Козаченко и еще одного украинского баскетболиста - Владимира Ермакова.
О смерти 17-летнего Ермакова стало известно 12 февраля, напоминает «Радиоточка НСН».
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