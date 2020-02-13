В ФК «Сочи» подтвердили переход Кокорина
Переход футболиста «Зенита» Александра Кокорина подтвердили в ФК «Сочи». Об этом сообщает Интерфакс.
Агентству сообщили в пресс-службе заявили, что ожидают Кокорина на сборах в Турции в феврале.
В конце января генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил ТАСС, что Кокорина отдают в аренду «Сочи». Однако агент и отчим футболиста Кирилл Логинов заявил, что игрок не собирается уходить из петербургского клуба. Позднее Кокорин с капитанской повязкой сыграл за «Зенит» два товарищеских матча. После этого руководство клуба решило отправить его в дубль - «Зенит-2» до конца текущего сезона.
Напомним, с октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по условно-досрочному освобождению и подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона.
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