В ФК «Сочи» подтвердили переход Кокорина

Агентству сообщили в пресс-службе заявили, что ожидают Кокорина на сборах в Турции в феврале.

В конце января генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил ТАСС, что Кокорина отдают в аренду «Сочи». Однако агент и отчим футболиста Кирилл Логинов заявил, что игрок не собирается уходить из петербургского клуба. Позднее Кокорин с капитанской повязкой сыграл за «Зенит» два товарищеских матча. После этого руководство клуба решило отправить его в дубль - «Зенит-2» до конца текущего сезона.

Напомним, с октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по условно-досрочному освобождению и подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона.







