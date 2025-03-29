В FIS заявили, что решение о возвращении россиян на турниры еще не принято
Графика возвращения российских спортсменов на соревнования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) пока нет. Об этом заявили в пресс-службе объединения, передает «Матч ТВ».
Как отметили в FIS, разрешение на участие нейтральных спортсменов в турнирах федерации - прерогатива ее совета.
«На данный момент нет установленного графика для какого-либо разрешения по этому поводу», — указали в организации.
Ранее глава FIS Йохан Элиаш заявлял, что ассоциации по зимним видам спорта могут адаптировать опыт участия спортсменов из России, отстраненных в 2022 году, в летних Олимпийских играх 2024 года для зимней Олимпиады-2026.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru