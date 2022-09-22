В FIS задумались о допуске российских лыжников к международным соревнованиям

Возможное снятие отстранения с россиян ожидается в начале зимы. Об этом заявил генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мишель Вион. По его словам, в декабре российские спортсмены могут быть допущены к соревнованиям под эгидой организации, сообщает норвежская газета VG.

«Процесс займет несколько недель или месяцев. Речь идет не о соревнованиях в России, а об участии россиян в мероприятиях FIS и этапах Кубка мира. FIS точно не примет это решение без четкой рекомендации МОК», — сказал Вион, выступая на конференции в словенской Планице, где в сезоне-2022/23 пройдет чемпионат мира.

Вион также отметил, что возвращение россиян и белорусов может произойти только в случае их выступления под нейтральным флагом. Помимо этого, он рассказал, что FIS отказала в смене спортивного гражданства двум россиянам, которые хотели выступать за Израиль, чтобы поехать на чемпионат мира.

Ранее призер Олимпийских игр и чемпионата мира, член исполкома Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Александр Панжинский выразил уверенность в том, что мировой спорт хочет возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

FIS весной приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего летнего сезона.

