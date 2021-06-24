В Финляндии сообщают о массовом заражении COVID-19 футбольных болельщиков, вернувшихся из России

Финские СМИ сообщают о выявлении более 80 случаев заражения коронавирусом среди «футбольных туристов», возвратившихся в страну из Санкт-Петербурга с матчей Евро-2020.

Сборная Финляндии провела в городе на Неве два матча – 16 июня с Россией и 21 июня с Бельгией, после чего завершила выступление на Чемпионате Европы.

Начиная с 22 июня, на погранпунктах Ваалимаа и Нуйямаа выявили 86 случаев заражения COVID-19, сообщает Yle.

При этом во вторник вечером футбольных фанатов, застрявших на погранпункте Ваалимаа, пропустили в Финляндию без тестирования на коронавирус.