В Финляндии сообщают о массовом заражении COVID-19 футбольных болельщиков, вернувшихся из России

Финские СМИ сообщают о выявлении более 80 случаев заражения коронавирусом среди «футбольных туристов», возвратившихся в страну из Санкт-Петербурга с матчей Евро-2020.

Сборная Финляндии провела в городе на Неве два матча – 16 июня с Россией и 21 июня с Бельгией, после чего завершила выступление на Чемпионате Европы.

Начиная с 22 июня, на погранпунктах Ваалимаа и Нуйямаа выявили 86 случаев заражения COVID-19, сообщает Yle.

При этом во вторник вечером футбольных фанатов, застрявших на погранпункте Ваалимаа, пропустили в Финляндию без тестирования на коронавирус.

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Отмечается, что пропускной пункт был сильно перегружен, когда туда прибыли порядка 10 автобусов. 800 футбольных болельщиков провели на границе несколько часов в сильную жару, после чего их пропустили и призвали пройти тестирование по месту жительства.

Медики сейчас пытаются связаться с этими людьми. При этом за последние сутки в Финляндии было зафиксировано 123 случая заражения коронавирусом.

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ФОТО: tonkiimir.ru
ТЕГИ:КоронавирусЧемпионат Европы 2020Финляндия
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