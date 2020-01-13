Вне пола. Каминг-аут известной певицы взорвал соцсети

Певица и актриса из США Жанель Монэ оставила всех в недоумении своим необычным признанием. Она заявила в соцсетях, что не может причислить себя ни к одному из двух существующих у людей полов. Небинарная артистка утверждает, что не ощущает себя ни мужчиной, ни женщиной.

При этом 34-летняя темнокожая певица и актриса опубликовала в своём посте хештег #IAmNonbinary, запущенный организацией GLAAD в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ранее Монэ причисляла себя к бисексуалкам, однако затем отказалась от такого определения, она заявляла, что ее влечет к людям вне зависимости от их биологического пола.

Жанель Монэ выпустила три студийных альбома, пишут «Дни.ру». Она снялась также в нескольких кинокартинах. Один из них, «Лунный свет» (2016), получил премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».

