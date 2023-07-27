Протест саблистки Смирновой на отказ украинки пожать руку отклонён

Международная федерация фехтования отказалась удовлетворить протест саблистки из России Анны Смирновой на отказ её соперницы с Украины Ольги Харлан от рукопожатия на чемпионате мира в Милане. При этом Федерация фехтования России добивается отмены результата поединка, сообщил РИА Новости её председатель Ильгар Мамедов.

Харлан сегодня отказалась пожать руку Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата. Однако правила FIE обязывают соперников после поединка отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если это не сделает хотя бы один из двух фехтовальщиков, поединок считается незаконченным. За такое нарушение следует наказание, вплоть до дисквалификации.

В итоге Смирнова более 50 минут оставалась на дорожке в ожидании решения судей. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», организаторы даже принесли ей стул. Украинские спортсмены принципиально отказываются от традиционных рукопожатий с соперниками из России и Белоруссии после начала спецоперации РФ.

