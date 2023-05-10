В Федерации дзюдо России отреагировали на инцидент с георгиевскими лентами

Международная федерация дзюдо (IJF) не сообщала об инциденте с российскими болельщиками, которых выгнали с трибун из-за георгиевских ленточек на чемпионате мира в Дохе, сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

«Об инциденте известно только из СМИ. Наше дело — тренироваться, готовиться к выступлению на чемпионате мира и завоевывать медали», - приводит ответ NEWS.ru.