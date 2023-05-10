В Федерации дзюдо России отреагировали на инцидент с георгиевскими лентами

Международная федерация дзюдо (IJF) не сообщала об инциденте с российскими болельщиками, которых выгнали с трибун из-за георгиевских ленточек на чемпионате мира в Дохе, сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

«Об инциденте известно только из СМИ. Наше дело — тренироваться, готовиться к выступлению на чемпионате мира и завоевывать медали», - приводит ответ NEWS.ru.

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Трех болельщиков удалили с трибун чемпионата мира по дзюдо в Катаре из-за георгиевских лент. Об этом сообщает Inside the Games, ссылаясь на представителя Международной федерации дзюдо (IJF). Инцидент произошел 9 мая. Отмечается, что зрители отказались снять георгиевские ленты.

Чемпионат проходит в Дохе и завершится 14 мая. Спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в состязаниях в нейтральном статусе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Георгиевская ЛенточкаДзюдо

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