Додон назвал незаконным запрет георгиевской ленты в Молдавии

Молдавские власти приняли «странное» решение о введении штрафов за ношение георгиевской ленты, считает бывший президент Молдавии Игорь Додон. Об этом политик заявил в интервью телеканалу GRT.

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Ранее премьер-министр республики Дорин Речан анонсировал штрафы за использование георгиевской ленточки в День Победы, напоминает РИА ФАН. МВД Молдавии готовит необходимые регламенты, пишет RT. Сумма наказания не уточняется.

По словам Додона, законных оснований для введения таких штрафов нет. Экс-президент подчеркнул, что 9 мая планирует выйти с георгиевской лентой и готов отстаивать в суде свое право на использование символа Победы.

«Если молдавские власти предпримут что-то незаконное, будем судиться. Если нужно будет, дойдем и до международных судов», — подчеркнул Додон.

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ФОТО: ФОТО РИА Новости / Мирослав Ротарь
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