Додон назвал незаконным запрет георгиевской ленты в Молдавии
Молдавские власти приняли «странное» решение о введении штрафов за ношение георгиевской ленты, считает бывший президент Молдавии Игорь Додон. Об этом политик заявил в интервью телеканалу GRT.
Ранее премьер-министр республики Дорин Речан анонсировал штрафы за использование георгиевской ленточки в День Победы, напоминает РИА ФАН. МВД Молдавии готовит необходимые регламенты, пишет RT. Сумма наказания не уточняется.
По словам Додона, законных оснований для введения таких штрафов нет. Экс-президент подчеркнул, что 9 мая планирует выйти с георгиевской лентой и готов отстаивать в суде свое право на использование символа Победы.
«Если молдавские власти предпримут что-то незаконное, будем судиться. Если нужно будет, дойдем и до международных судов», — подчеркнул Додон.
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