Додон назвал незаконным запрет георгиевской ленты в Молдавии

Ранее премьер-министр республики Дорин Речан анонсировал штрафы за использование георгиевской ленточки в День Победы, напоминает РИА ФАН. МВД Молдавии готовит необходимые регламенты, пишет RT. Сумма наказания не уточняется.

По словам Додона, законных оснований для введения таких штрафов нет. Экс-президент подчеркнул, что 9 мая планирует выйти с георгиевской лентой и готов отстаивать в суде свое право на использование символа Победы.

«Если молдавские власти предпримут что-то незаконное, будем судиться. Если нужно будет, дойдем и до международных судов», — подчеркнул Додон.

