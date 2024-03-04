В Екатеринбурге умер бодибилдер Дмитрий Кимак
4 марта 202408:59
Известный бодибилдер Дмитрий Кимак умер в Екатеринбурге в возрасте 28 лет. Об этом пишет E1.ru.
Как сообщил порталу друг спортсмена, тот ушел из жизни внезапно.
«Пока непонятно, что произошло, только вчера утром я с ним списывался и все было хорошо», — поделился собеседник издания.
По словам близких, Кимак не жаловался на здоровье. Известно, что 1 марта спортсмен выиграл кубок чемпиона на соревнованиях в ЦК «Урал».
Ранее Федерация дзюдо России сообщила о смерти спортсмена Казбека Занкишиева. Дзюдоисту был 31 год, отмечает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru