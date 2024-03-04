В Екатеринбурге умер бодибилдер Дмитрий Кимак

Известный бодибилдер Дмитрий Кимак умер в Екатеринбурге в возрасте 28 лет. Об этом пишет E1.ru.

Бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже умер на 79 году жизни

Как сообщил порталу друг спортсмена, тот ушел из жизни внезапно.

«Пока непонятно, что произошло, только вчера утром я с ним списывался и все было хорошо», — поделился собеседник издания.

По словам близких, Кимак не жаловался на здоровье. Известно, что 1 марта спортсмен выиграл кубок чемпиона на соревнованиях в ЦК «Урал».

Ранее Федерация дзюдо России сообщила о смерти спортсмена Казбека Занкишиева. Дзюдоисту был 31 год, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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