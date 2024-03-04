В Екатеринбурге умер бодибилдер Дмитрий Кимак

Как сообщил порталу друг спортсмена, тот ушел из жизни внезапно.

«Пока непонятно, что произошло, только вчера утром я с ним списывался и все было хорошо», — поделился собеседник издания.

По словам близких, Кимак не жаловался на здоровье. Известно, что 1 марта спортсмен выиграл кубок чемпиона на соревнованиях в ЦК «Урал».

Ранее Федерация дзюдо России сообщила о смерти спортсмена Казбека Занкишиева. Дзюдоисту был 31 год, отмечает телеканал «360».

