Бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже умер на 79 году жизни
22 февраля 202414:34
Бывший тренер ПФК ЦСКА португальский специалист Артур Жорже скончался на 79 году жизни, сообщает «Чемпионат.com».
Он руководил армейской командой в 2003-2004 годах.
Кроме ЦСКА он тренировал «Бенфику», сборные Камеруна, Швейцарии и Португалии, «Порту», «Пари Сен-Жермен», «Витесс», «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и ряд других клубов.
Ранее стало известно, что главный тренер «Баварии» Тухель оставит свой пост по окончании сезона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru