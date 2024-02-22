Бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже умер на 79 году жизни

Бывший тренер ПФК ЦСКА португальский специалист Артур Жорже скончался на 79 году жизни, сообщает «Чемпионат.com».

Умер чемпион мира по футболу 1990 года Андреас Бреме

Он руководил армейской командой в 2003-2004 годах.

Кроме ЦСКА он тренировал «Бенфику», сборные Камеруна, Швейцарии и Португалии, «Порту», «Пари Сен-Жермен», «Витесс», «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и ряд других клубов.

Ранее стало известно, что главный тренер «Баварии» Тухель оставит свой пост по окончании сезона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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