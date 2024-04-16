В Древней Олимпии зажгли огонь Олимпиады-2024

Традиционно олимпийский огонь зажигают в древнем храме Геры от солнечных лучей с помощью параболического зеркала. Однако из-за облачной погоды огонь был зажжен от пламени, полученного ранее на генеральной репетиции церемонии.

Зажжение огня транслировалось на большом экране на стадионе в Древней Олимпии, здесь присутствовали в том числе президент Греции Катерина Сакелларопулу, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент НОК Греции Спирос Капралос. Также церемонию посетили представители принимающей летнюю Олимпиаду Франции: глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге, министр спорта и Олимпийских и Паралимпийских игр Амели Удеа-Кастера, мэр Парижа Анн Идальго.

Олимпийские игры пройдут в Париже 26 июля-11 августа, напоминает «Свободная пресса».

