В Древней Олимпии зажгли огонь Олимпиады-2024
Огонь летней Олимпиады 2024 года зажгли в греческой Древней Олимпии, где зародились Олимпийские игры. Об этом сообщает РИА Новости.
Традиционно олимпийский огонь зажигают в древнем храме Геры от солнечных лучей с помощью параболического зеркала. Однако из-за облачной погоды огонь был зажжен от пламени, полученного ранее на генеральной репетиции церемонии.
Зажжение огня транслировалось на большом экране на стадионе в Древней Олимпии, здесь присутствовали в том числе президент Греции Катерина Сакелларопулу, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент НОК Греции Спирос Капралос. Также церемонию посетили представители принимающей летнюю Олимпиаду Франции: глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге, министр спорта и Олимпийских и Паралимпийских игр Амели Удеа-Кастера, мэр Парижа Анн Идальго.
Олимпийские игры пройдут в Париже 26 июля-11 августа, напоминает «Свободная пресса».
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