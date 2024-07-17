В допинг-пробах хоккеистов молодежки «Салавата Юлаева» обнаружен мельдоний

«Толпар» - фарм клуб уфимского «Салавата Юлаева». До этого семь хоккеистов «Толпара» были дисквалифицированы Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Игроки временно отстранены от участия в спортивной деятельности с даты уведомления о возможном нарушении антидопинговых правил», — уточнили в РУСАДА.

При этом, как отмечается, среди дисквалифицированных были игроки, которые выступали за основную команду «Салавата Юлаева».

Ранее WADA не стало наказывать китайских пловцов за допинг на Олимпиаде в Токио, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

