Четырех российских тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг
Международное агентство допинг‑тестирования (ITA) объявило о дисквалификации четырёх российских тяжелоатлетов за нарушение антидопинговых правил.
В пресс‑службе организации уточнили, что Евгений Коломиец дисквалифицирован на два года, при этом срок отстранения истекает уже 16 июня 2024 года.
Также за допинг наказали Эдуарда Межгихова и Александра Сафаряна - срок их дисквалификации истекает 16 июня 2026 года. Василий Половников дисквалифицирован до 29 ноября 2026 года.
Отмечается, что ранее спортсмены уже отбыли 10-летние дисквалификации и в настоящее время уже завершили карьеру.
Ранее Международный союз современного пятиборья (UIPM) оправдал трёхкратного чемпиона мира россиянина Илью Фролова по делу об употреблении допинга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru