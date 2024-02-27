Четырех российских тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг

Международное агентство допинг‑тестирования (ITA) объявило о дисквалификации четырёх российских тяжелоатлетов за нарушение антидопинговых правил.

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В пресс‑службе организации уточнили, что Евгений Коломиец дисквалифицирован на два года, при этом срок отстранения истекает уже 16 июня 2024 года.

Также за допинг наказали Эдуарда Межгихова и Александра Сафаряна - срок их дисквалификации истекает 16 июня 2026 года. Василий Половников дисквалифицирован до 29 ноября 2026 года.

Отмечается, что ранее спортсмены уже отбыли 10-летние дисквалификации и в настоящее время уже завершили карьеру.

Ранее Международный союз современного пятиборья (UIPM) оправдал трёхкратного чемпиона мира россиянина Илью Фролова по делу об употреблении допинга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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