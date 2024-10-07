В Бурунди заинтересовались товарищеским матчем со сборной России
Федерация футбола Бурунди выразила интерес к проведению товарищеского матча с российской сборной. Об этом сообщил глава федерации Александр Муенге в интервью Metaratings.
По его словам, возможность проведения встречи будет зависеть от условий, предложенных Российским футбольным союзом. Муенге также отметил, что вмешательство политики в спорт создает серьезные проблемы для подобных мероприятий.
На данный момент сборная России не смогла найти соперников для товарищеских матчей и начала тренировочный сбор в Новогорске. Бурунди занимает 136-е место в рейтинге ФИФА, в то время как Россия расположена на 34-й позиции.
В состав африканской команды входят игроки, выступающие в норвежских, бельгийских и других европейских клубах. Единственный выход Бурунди на крупный международный турнир состоялся в 2019 году на Кубке африканских наций, передает «Радиоточка НСН».
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