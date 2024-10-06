В футбольном союзе прокомментировали отказ Пакистана проводить матч с Россией
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отреагировал на отказ Пакистана проводить матч с Россией, сообщает «Спорт-Экспресс».
Он заявил, что РФ намеревалась провести состязание в октябре. Предложение об этом было направлено в июне. При этом Федерация футбола Пакистана 23 июля направила в РФС подтверждение о заинтересованности сыграть товарищеский матч.
5 августа прошла рабочая встреча, на которой определили потенциальную дату матча — 11 октября — и условия его проведения. 17 сентября Пакистан уведомил союз, что матч в эту дату провести не удастся из-за отсутствия согласования от правительства. Отмечается, что РФС продолжает вести переговоры с Пакистаном.
Ранее стало известно, что пакистанская сторона направила Российскому футбольному союзу (РФС) предложение провести матч не в октябре, а в ноябре, чтобы «обеспечить надлежащую подготовку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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