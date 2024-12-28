Боксер Бамба умер спустя неделю после завоевания титула WBA

Боксер из Пуэрто‑Рико Пол Бамба скончался в возрасте 35 лет спустя неделю после завоевания чемпионского пояса WBA Gold первом тяжелом весе. О кончине спортсмена совместном заявлении объявили члены его семьи и менеджер, певец Ne-Yo (Шейфер Чимер Смит).

Причины внезапной смерти пока не называются. Бамба 21 декабря уверенно нокаутом победил на ринге мексиканского боксера Рохелио Медину в бое за чемпионский пояс WBA Gold.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пуэрто-риканец начал выступать на профессиональном ринге в 2021 году. С тех пор он одержал 19 побед (18 нокаутом) и потерпел три поражения. В 2024 году Бамба выиграл все 14 боев, которые провел.

