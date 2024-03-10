Черчесов назвал Головина лучшим российским футболистом

Черчесов отметил, что возглавляемый им «Ференцварош» неоднократно играл с «Монако» в Лиге Европы. Тренер признался, что Головин доставлял его команде много неприятностей.

Он выразил надежду, что полузащитник «Монако» продемонстрирует свои лучшие качества в играх за сборную России.

Головин вошел в состав национальной сборной на товарищеские встречи с Сербией и Парагваем. Матчи состоятся 21 и 25 марта, напоминает «Радиоточка НСН».

