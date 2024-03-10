Черчесов назвал Головина лучшим российским футболистом
Бывший главный тренер российской национальной сборной Станислав Черчесов назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом. Его слова приводит издание «Чемпионат».
Черчесов отметил, что возглавляемый им «Ференцварош» неоднократно играл с «Монако» в Лиге Европы. Тренер признался, что Головин доставлял его команде много неприятностей.
Он выразил надежду, что полузащитник «Монако» продемонстрирует свои лучшие качества в играх за сборную России.
Головин вошел в состав национальной сборной на товарищеские встречи с Сербией и Парагваем. Матчи состоятся 21 и 25 марта, напоминает «Радиоточка НСН».
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