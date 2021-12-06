В Барселоне снесут отель Лео Месси

В Барселоне будет снесен отель, принадлежащий аргентинскому футболисту Лео Месси, недавно получившему седьмой за карьеру «Золотой мяч», сообщают местные СМИ.

Соответствующее решение приняли власти столицы Каталонии из-за несоответствия здания городским стандартам.

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Месси приобрел это здание в Барселоне в 2017 году, потратив на него 30 млн евро. Отель расположен неподалёку от стадиона «Камп Ноу», на котором играет «Барселона».

В конце ноября Месси, выступающий сейчас за французский клуб «Пари Сен-Жермен», в седьмой раз стал обладателем награды «Золотой мяч», которая вручается лучшему футболисту мира по версии издания France Football.

При этом многие эксперты, футболисты и болельщики скептически отнеслись к такому выбору, указав, что лучшим игроком мира должен был быть признан форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БарселонаЛионель Месси
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