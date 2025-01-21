В Австралии исключили возможность матча со сборной России по футболу

В организации указали, что В 2025 году в календаре австралийской национальной команды значатся лишь отборочные матчи на Кубок Азии и чемпионат мира по футболу 2026 года.

«Мы не сыграем с соперниками из Европы», - заключили в Футбольной федерации Австралии.

Ранее первый зампредседателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил, что сборные России и Белоруссии могут провести товарищеский матч в июне 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

