В Австралии исключили возможность матча со сборной России по футболу
У сборной Австралии по футболу не будет возможности сыграть с командой России в 2025 году. Об этом со ссылкой на австралийскую футбольную федерацию сообщает «Матч ТВ».
В организации указали, что В 2025 году в календаре австралийской национальной команды значатся лишь отборочные матчи на Кубок Азии и чемпионат мира по футболу 2026 года.
«Мы не сыграем с соперниками из Европы», - заключили в Футбольной федерации Австралии.
Ранее первый зампредседателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил, что сборные России и Белоруссии могут провести товарищеский матч в июне 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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