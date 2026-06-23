Семьи с двумя и более детьми смогут получить ипотечные каникулы
Ипотечные каникулы будут доступны российским семьям при рождении второго ребёнка или последующих детей. Об этом в своём канале в «Максе» заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что принятый депутатами федеральный закон предусматривает, что длительность льготного периода составит до полутора лет без каких-либо , тогда как ранее возможная отсрочка составляла только шесть месяцев.
«Принятый закон позволит помочь семьям с детьми в случае возникновения сложностей при оплате ипотеки», - указал Володин, добавив, что действие новых норм будет распространяться также на договоры, заключённые до дня вступления в силу нового закона.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила «Радиоточке НСН», что России следует перенять опыт Белоруссии и полностью списывать ипотеку при рождении четвёртого ребёнка.
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