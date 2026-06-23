Глава Южной Осетии Гаглоев объявил о своей отставке

Он объяснил, что решение было принято в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин предложил ему стать его советником.

«Путин... предложил мне перейти на работу в администрацию президента... в качестве его советника и содействовать... улучшению взаимодействия с Южной Осетией», - сказал чиновник.⁣⁣

Ранее Путин до июля следующего года продлил срок госслужбы замминистра иностранных дел РФ Сергею Рябкову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

