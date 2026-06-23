«Представители профильного комитета Госдумы, насколько я знаю, уже публично раскритиковали эту идею. Вклады граждан – это не деньги, лежащие в сейфе, это ресурс, на котором работает вся банковская система. Деньги идут в кредиты, бизнесу, в ипотеку. На мой взгляд, изъять вклады, это как попытаться потушить пожар бензином. То есть денег в бюджете больше не станет, но доверие к экономике станет значительно меньше», - рассказал он.

Напомним, что с соответствующим предложением ранее выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Выступая на съезде партии, он указал, что в настоящее время в банках находятся 67 трлн рублей граждан и 63 трлн рублей предприятий. Однако вместо того, чтобы работать на экономику, эти деньги «лежат и обогащают банкиров», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

