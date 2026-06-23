Бензин в огонь: Почему невыгодно изымать вклады россиян
Алексей Мокров напомнил НСН, что провокационная мера приведет только к снижению доверия среди населения к экономике и банковской системе, но не обогатит ее.
Изъять вклады граждан – это пытаться тушить пожар бензином, это ресурс, на котором держится вся банковская система. Об этом в пресс-центре НСН рассказал эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров.
«Представители профильного комитета Госдумы, насколько я знаю, уже публично раскритиковали эту идею. Вклады граждан – это не деньги, лежащие в сейфе, это ресурс, на котором работает вся банковская система. Деньги идут в кредиты, бизнесу, в ипотеку. На мой взгляд, изъять вклады, это как попытаться потушить пожар бензином. То есть денег в бюджете больше не станет, но доверие к экономике станет значительно меньше», - рассказал он.
Напомним, что с соответствующим предложением ранее выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Выступая на съезде партии, он указал, что в настоящее время в банках находятся 67 трлн рублей граждан и 63 трлн рублей предприятий. Однако вместо того, чтобы работать на экономику, эти деньги «лежат и обогащают банкиров», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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