В Афинах временно закрыли Олимпийский стадион

Как отметили в ОАКА, в рамках контракта между центром, Минспортом и Фондом по использованию госимущества было проведено обширное обследование металлических конструкций и поликарбонатных крыш объектов.

«В исследовании указано, что металлические конструкции крыши центрального стадиона и велотрека не соответствуют разрешенным законом уровням статической надежности», — говорится в сообщении.

Проведение всех спортивных и культурных событий на арене приостановили. Планируется провести второе исследование для более тщательного изучения состояния стадиона. Как отметил первый замминистра спорта Греции Яннис Вруцис, власти сотрудничают с соответствующими органами для организации мероприятий в других местах.

Олимпийский стадион в Афинах является крупнейшим в Греции. Объект строился в 1978-1982 годах и обновлялся в 2005-м, 2006-м и 2022-м.

