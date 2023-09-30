В Афинах временно закрыли Олимпийский стадион
Олимпийский стадион и велотрек в Афинах, входящие в состав Олимпийского спортивного центра «Спирос Луис» (ОАКА), временно закрыли из-за несоответствия металлических конструкций сооружений необходимым уровням статической надежности. Об этом пишет портал newsit.gr.
Как отметили в ОАКА, в рамках контракта между центром, Минспортом и Фондом по использованию госимущества было проведено обширное обследование металлических конструкций и поликарбонатных крыш объектов.
«В исследовании указано, что металлические конструкции крыши центрального стадиона и велотрека не соответствуют разрешенным законом уровням статической надежности», — говорится в сообщении.
Проведение всех спортивных и культурных событий на арене приостановили. Планируется провести второе исследование для более тщательного изучения состояния стадиона. Как отметил первый замминистра спорта Греции Яннис Вруцис, власти сотрудничают с соответствующими органами для организации мероприятий в других местах.
Олимпийский стадион в Афинах является крупнейшим в Греции. Объект строился в 1978-1982 годах и обновлялся в 2005-м, 2006-м и 2022-м.
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