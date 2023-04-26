На реконструкции стадиона «Торпедо» нашли человеческие кости

В Москве во время реконструкции стадиона «Торпедо» нашли человеческие кости, сообщает телеграм-канал Shot.

Останки князя Потемкина и его памятник эвакуировали из Херсона

По предварительным данным, найденным останкам около ста лет. Останки отправлены на экспертизу, личность погибшего и обстоятельства смерти выясняются.

Ранее примерно в 200 метрах от АЗС на трассе Москва - Нижний Новгород был онаружен человеческий скелет, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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