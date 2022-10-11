«Ювентус» проиграл «Маккаби» в матче Лиги чемпионов УЕФА
11 октября 202221:59
Итальянский ФК «Ювентус» оказался слабее израильского "Маккаби" (Хайфа) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Счет игры составил 0:2 в пользу израильской команды.
Оба гола забил Омер Ацили (7 и 42 минуты).
Команды играют в группе Н. «Ювентус» находится на третьем месте с тремя очками, «Маккаби» с теми же баллами находится на четвертом, уступая итальянской команде по дополнительным показателям.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru