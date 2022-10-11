«Ювентус» проиграл «Маккаби» в матче Лиги чемпионов УЕФА

Итальянский ФК «Ювентус» оказался слабее израильского "Маккаби" (Хайфа) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Счет игры составил 0:2 в пользу израильской команды.

Оба гола забил Омер Ацили (7 и 42 минуты).

Команды играют в группе Н. «Ювентус» находится на третьем месте с тремя очками, «Маккаби» с теми же баллами находится на четвертом, уступая итальянской команде по дополнительным показателям.

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