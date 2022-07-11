«Ювентус»: Погба возвращается в клуб

«Ювентус» подписал контракт с полузащитником сборной Франции по футболу Полем Погба. Об этом говорится на официальном сайте туринского клуба.

Подробности документа не разглашаются, однако, по сообщениям СМИ, контракт с 29-летним спортсменом будет действовать до июня 2026 года. К тому же отмечается, что согласно контракту, зарплата футболиста составит восемь миллионов евро за сезон плюс бонусы.