«Ювентус»: Погба возвращается в клуб
«Ювентус» подписал контракт с полузащитником сборной Франции по футболу Полем Погба. Об этом говорится на официальном сайте туринского клуба.
Подробности документа не разглашаются, однако, по сообщениям СМИ, контракт с 29-летним спортсменом будет действовать до июня 2026 года. К тому же отмечается, что согласно контракту, зарплата футболиста составит восемь миллионов евро за сезон плюс бонусы.
Ранее футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба в конце июня 2022 года после истечения срока его контракта.
Поль Погба – действующий чемпион мира в составе сборной Франции по футболу, четырехкратный чемпион Италии, победитель Лиги Европы. Он играл в «Ювентус» с 2012 по 2016 год, но позже перешел в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 097 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 296 / сут.
- «Ювентус»: Погба возвращается в клуб
- В Харьковской области из-за подрыва машины погиб глава Великого Бурлука
- В ООН рассказали, когда численность населения Земли преодолеет рубеж в 8 млрд
- СМИ: Турецкая партия «Vatan» начала кампанию по выходу из НАТО
- Глава Московской области рассказал Путину о восстановлении школ в ДНР
- Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Украины
- Минпромторг РФ изменил перечень продукции для параллельного импорта
- Профессор рассказала, как бороться с нарушением сна
- В ЛНР заявили о захвате в плен националистов из белорусского отряда «Волат»
- В России создадут общий реестр долгостроев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru