«Ювентус»: Погба возвращается в клуб

«Ювентус» подписал контракт с полузащитником сборной Франции по футболу Полем Погба. Об этом говорится на официальном сайте туринского клуба.

Подробности документа не разглашаются, однако, по сообщениям СМИ, контракт с 29-летним спортсменом будет действовать до июня 2026 года. К тому же отмечается, что согласно контракту, зарплата футболиста составит восемь миллионов евро за сезон плюс бонусы.

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Ранее футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба в конце июня 2022 года после истечения срока его контракта.

Поль Погба – действующий чемпион мира в составе сборной Франции по футболу, четырехкратный чемпион Италии, победитель Лиги Европы. Он играл в «Ювентус» с 2012 по 2016 год, но позже перешел в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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