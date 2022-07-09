Игрок сборной Аргентины перешел в ФК «Ювентус»

Игрок аргентинской футбольной сборной Анхель Ди Мария перешел в итальянский клуб «Ювентус». Об этом сообщил ФК на своем сайте.

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Срок контракта клуба с 34-летним футболистом не уточняется.

Ранее Ди Мария выступал за французский «Пари Сен-Жермен».

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ТЕГИ:Футбол
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