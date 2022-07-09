Игрок сборной Аргентины перешел в ФК «Ювентус»
8 июля 202223:57
Игрок аргентинской футбольной сборной Анхель Ди Мария перешел в итальянский клуб «Ювентус». Об этом сообщил ФК на своем сайте.
Срок контракта клуба с 34-летним футболистом не уточняется.
Ранее Ди Мария выступал за французский «Пари Сен-Жермен».
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8 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru