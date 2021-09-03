«Уважаемый и глубокоуважаемый». Главный тренер чемпионов мира ответил на «нефутбол» Мостового и «ковыряние» Уткина
Заявления Мостового, ранее выступавшего за сборную России по пляжному футболу, расстроили ребят, с которыми он выходил на песок, сказал на пресс-конференции в НСН Михаил Лизачев.
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал на пресс-конференции в НСН, как чемпионы мира восприняли скептические заявления об этом виде спорта экс-футболиста Александра Мостового и комментатора Василия Уткина.
«Что касается Александра Мостового, очень уважаемого нашего футболиста, а ныне эксперта, удивительно от него слышать такие слова, от человека, который много сыграл за сборную по пляжному футболу. Даже этически он расстроил наших ребят, - тех, с кем он выходил на песок. Но, если у него такое мнение, я ничего не могу ему сказать. Это его личная позиция. Ну а комментировать слова глубокоуважаемого Василия я просто не хочу», - сказал Лихачев.
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Ранее экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой признался, что не серьезно относится к пляжному футболу.
«Для меня пляжный футбол - это не футбол. Я так говорю, поскольку и сам играл в него. Это сейчас к нему отношение серьёзнее, но когда в финале играют Россия и Япония, называть это футболом… Это как баскетбол 3×3 или пляжный волейбол на Олимпиаде», - цитирует Мостового RT.
Со своей стороны журналист и телеведущий Василий Уткин после победы сборной России на ЧМ-2021 назвал пляжный футбол «ерундой» и сравнил его с «ковырянием в носу».
Сборная России по пляжному футболу стала победителем Чемпионата Мира-2021, проходившего с 19 по 29 августа в Москве. Это третий чемпионский титул для нашей команды после аналогичных успехов в 2011 и 2013 годах.
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