«Уважаемый и глубокоуважаемый». Главный тренер чемпионов мира ответил на «нефутбол» Мостового и «ковыряние» Уткина

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал на пресс-конференции в НСН, как чемпионы мира восприняли скептические заявления об этом виде спорта экс-футболиста Александра Мостового и комментатора Василия Уткина.

«Что касается Александра Мостового, очень уважаемого нашего футболиста, а ныне эксперта, удивительно от него слышать такие слова, от человека, который много сыграл за сборную по пляжному футболу. Даже этически он расстроил наших ребят, - тех, с кем он выходил на песок. Но, если у него такое мнение, я ничего не могу ему сказать. Это его личная позиция. Ну а комментировать слова глубокоуважаемого Василия я просто не хочу», - сказал Лихачев.