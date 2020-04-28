Уткин вступился за футболиста, раскритиковавшего власть

Комментатор заявил, что право высказываться на общественно значимые темы и иметь мнение о положении в стране заложено в Конституции страны.



«Если клубный контракт накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы», - цитирует Уткина Ura.ru.



Ранее в пресс-службе клуба заявили, что оштрафуют футболиста за высказывание. Однако затем релиз был несколько исправлен: в новой редакции было указано, что Фролова накажут «в соответствии с клубным положением о дисциплинарных взысканиях».

В свою очередь бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт посоветовал Фролову «заниматься» футболом, а не комментировать действия властей, передает телеканал «360».

