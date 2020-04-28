Уткин вступился за футболиста, раскритиковавшего власть
Спортивный комментатор Василий Уткин высказался в поддержку арбитра футбольного клуба «Крылья Советов» Евгения Фролова. Ранее он раскритиковал действия властей, из-за чего руководство клуба решило его наказать.
Комментатор заявил, что право высказываться на общественно значимые темы и иметь мнение о положении в стране заложено в Конституции страны.
«Если клубный контракт накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы», - цитирует Уткина Ura.ru.
Ранее в пресс-службе клуба заявили, что оштрафуют футболиста за высказывание. Однако затем релиз был несколько исправлен: в новой редакции было указано, что Фролова накажут «в соответствии с клубным положением о дисциплинарных взысканиях».
В свою очередь бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт посоветовал Фролову «заниматься» футболом, а не комментировать действия властей, передает телеканал «360».
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