Уткин вступился за футболиста, раскритиковавшего власть

Спортивный комментатор Василий Уткин высказался в поддержку арбитра футбольного клуба «Крылья Советов» Евгения Фролова. Ранее он раскритиковал действия властей, из-за чего руководство клуба решило его наказать.

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Комментатор заявил, что право высказываться на общественно значимые темы и иметь мнение о положении в стране заложено в Конституции страны.

«Если клубный контракт накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы», - цитирует Уткина Ura.ru.

Ранее в пресс-службе клуба заявили, что оштрафуют футболиста за высказывание. Однако затем релиз был несколько исправлен: в новой редакции было указано, что Фролова накажут «в соответствии с клубным положением о дисциплинарных взысканиях».

В свою очередь бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт посоветовал Фролову «заниматься» футболом, а не комментировать действия властей, передает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ФутболВасилий Уткин
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