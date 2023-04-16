Устюгов выиграл гонку на 70 км на чемпионате России
Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов одержал победу в гонке на 70 километров свободным стилем. Соревнование прошло в Мончегорске в рамках чемпионата страны.
Устюгов представляет Ханты-Мансийский автономный округ. Он преодолел маршрут гонки за 2 часа 34 минуты и 55,3 секунды.
Второе место занял москвич Дмитрий Кондрашов. Он уступил олимпийскому чемпиону 4,1 секунды. На третьем месте оказался представитель Татарстана Сергей Волков.
В беседе с «Радиоточкой НСН» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что предпочитает биатлон футболу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru