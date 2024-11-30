Усманова переизбрали на должность президента Международной федерации фехтования

Бизнесмен стал первым человеком, который занимает этот пост пять сроков подряд (с 2008 года). Выборы состоялись на конгрессе FIE в Ташкенте 30 ноября.

Усманов поблагодарил проголосовавшие за него федерации, а также FIE за поддержку и доверие (ему оказали поддержку 120 из 156 национальных федераций). Его полномочия продлятся до 2028 года.

Соперником Усманова стал швед Отто Дракенберг.

Ранее Высший антикоррупционный суд постановил конфисковать активы Усманова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

