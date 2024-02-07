СМИ: Суд ЕС отклонил иски о снятии европейских санкций с Усманова и Шувалова
Суд Евросоюза отклонил иски основателя холдинга USM Алишера Усманова и главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, которые попытались оспорить введенные против них санкции. Соответствующие решения были опубликованы в судебной базе.
По данным РБК, представители Усманова аргументировали свою позицию тем, что оснований для введения санкций против бизнесмена недостаточно, при этом пояснительные формулировки слишком расплывчаты. Сторона Шувалова в иске заявила, что санкции нанесли ощутимый ущерб репутации главы госкорпорации. Среди прочего отмечалось, что его нельзя отнести к олигархам, поскольку он не принимал участия в приватизации и не получал помощь от государства. Однако суд отклонил эти претензии.
Усманов и Шувалов попали под санкции Брюсселя в феврале 2022 года.
Окружной суд Гамбурга ранее запретил ряд утверждений Forbes об Усманове. В материале издания утверждалось, что он представлял интересы президента РФ, однако в суде Forbes не смог привести доказательств подобной деятельности бизнесмена, передает «Радиоточка НСН».
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